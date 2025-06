Via Mattei lavori dopo la frana Stop alle auto per tre settimane

A partire dall'11 giugno, via Mattei chiuderà temporaneamente al traffico per tre settimane, segnando un passo fondamentale verso il ripristino della viabilità dopo il cedimento causato da intense piogge. Questo intervento non è solo una risposta a un problema locale, ma si inserisce in un contesto più ampio di sicurezza stradale e adattamento climatico. È il momento ideale per riflettere su come le infrastrutture possano resistere alle sfide del clima!

Attesi da tempo, partiranno mercoledì 11 giugno i lavori di ricostruzione del tratto di strada franato in via Mattei. Il cedimento risale alla primavera di due anni fa, quando le forti piogge avevano fatto franare una porzione della strada, imponendo la chiusura di una delle due corsie in direzione ospedale. I lavori per ripristinare la strada erano stati annunciati più volte nel corso degli ultimi mesi, ma visto il gran numero di cantieri presenti in città (con i grossi disagi alla circolazione che gli automobilisti stanno sperimentando da almeno un anno), si era preferito far slittare l'intervento.

