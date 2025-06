Via libera della Camera con 155 sì il dl Pnrr è legge

È ufficiale: il DL Pnrr è legge! Con 155 voti favorevoli, la Camera dei Deputati ha dato il via libera a misure che plasmeranno il futuro del nostro Paese, investendo in istruzione e università. Questo passo non solo segna un traguardo per la ripresa post-pandemia, ma rappresenta anche un'opportunità per rilanciare la competitività italiana. Scopri come questi cambiamenti influenzeranno le nuove generazioni!

La Camera dei deputati ha approvato il via definitiva il dl Pnrr, che diventa legge con 155 voti a favore, 78 contrari e quattro astenuti. Il decreto, divenuto legge, contiene diverse misure per attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza, ma riguarda anche l’avvio dell’anno scolastico 20252026 e l’università. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Via libera della Camera con 155 sì, il dl Pnrr è legge

La camera approva il decreto per il PNRR e le novità su scuola e università nel 2025

Si legge su gaeta.it: La Camera approva il decreto legge sul piano nazionale di ripresa e resilienza con 155 voti favorevoli, introducendo misure per l’anno scolastico 2025/2026, università e infrastrutture educative.

Il decreto Pnrr scuola è legge. Assunzioni, stop ai diplomifici e affitti ai fuorisede: ecco le novità

Da ilsole24ore.com: Particolare attenzione è riservata agli Its Academy, per i quali viene allineato al livello universitario sia il trattamento fiscale delle borse di studio, che saranno da oggi in poi esenti da ...