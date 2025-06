Via le sanzioni al Ceo di Rostec? Mosca e Washington alla prova del disgelo

La richiesta di Sergej Chemezov, CEO di Rostec, di rimuovere le sanzioni americane segna un potenziale punto di svolta nelle relazioni tra Mosca e Washington. Con il mondo che osserva attentamente il disgelo diplomatico, questo tentativo potrebbe aprire nuove porte a collaborazioni e dialoghi. Un aspetto affascinante? Le sanzioni, spesso viste come strumenti di isolamento, potrebbero rivelarsi chiavi per la riconciliazione internazionale. Rimanete aggiornati!

Nel primo trimestre del 2025, documenti resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno rivelato che Sergej Chemezov, il longevo CEO del conglomerato di difesa statale russo Rostec e stretto alleato di Putin, ha ingaggiato uno studio legale americano per cercare la rimozione delle sanzioni statunitensi contro di lui. Le dichiarazioni del DOJ, presentate secondo i requisiti di registrazione per agenti stranieri, mostrano accordi con avvocati e lobbisti incaricati di preparare richieste di eliminazione dalla lista delle sanzioni e di fare pressioni sulle autorità statunitensi per revocare le sanzioni personali su Chemezov.

