Via Lattea e Andromeda lo scontro tra le due galassie potrebbe non accadere

Hai mai pensato a quanto sia affascinante il nostro posto nell'universo? La collisione tra la Via Lattea e Andromeda, un evento atteso da miliardi di anni, potrebbe non avvenire. Secondo uno studio recente, la probabilità è scesa al 50%. In un'epoca in cui ci interroghiamo sul nostro futuro, anche le stelle riservano sorprese. Scopri perché questo cambiamento di prospettiva potrebbe farci riflettere sul nostro destino cosmico!

La collisione tra la nostra via Lattea e la galassia di Andromeda potrebbe non verificarsi: secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Astronomy, la probabilitĂ di uno scontro diretto è del 50% nei prossimi 10 miliardi di anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

