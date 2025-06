Via i bus turisti dal lungarno Pecori Giraldi da luglio si fermeranno alle Cascine

Firenze si prepara a un cambiamento epocale: dal prossimo luglio, i bus turistici diranno addio al lungarno Pecori Giraldi per spostarsi nei suggestivi giardini delle Cascine. Una scelta strategica che non solo migliorerà la vivibilità del centro, ma valorizzerà anche uno dei polmoni verdi della città . Un passo verso un turismo più sostenibile e un’esperienza unica per i visitatori, immersi nella bellezza fiorentina. Siete pronti a scoprire Firenze da una nuova prospettiva?

Firenze, 3 giugno 2025 – Una soluzione attesa da anni. “Abbiamo deciso di togliere i bus turistici dal lungarno Pecori Giraldi. Il punto di 'salita e discesa' dei turisti sarĂ in piazzale Vittorio Veneto, alle Cascine: i bus dovranno fare percorsi indicati dall'amministrazione per andare a sostare in viale Piombino, vicino a viale Etruria. La nostra intenzione è fare in modo che le Cascine siano sempre piĂą vissute. Nell'area poi c'è il presidio fisso della polizia municipale per cui possiamo controllare che i pullman si fermino soltanto e non sostino". Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via i bus turisti dal lungarno Pecori Giraldi, da luglio si fermeranno alle Cascine

