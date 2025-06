Via dello Sport fissati anche i dossi stradali | I lavori sono conclusi spesi 250mila euro

Via dello Sport si rinnova! Con l’installazione di dossi stradali mobili, l’Amministrazione comunale di Copparo ha concluso un intervento da 250mila euro per garantire maggiore sicurezza e fluidità del traffico. Un passo importante non solo per i residenti, ma anche in linea con le nuove tendenze urbane che puntano a città più sicure e vivibili. Scoprirete come queste migliorie possono trasformare la vostra quotidianità!

Con l’installazione dei dossi stradali mobili si sono conclusi i lavori su via dello Sport, un intervento in cui l’Amministrazione comunale di Copparo ha investito 250mila euro. L’opera ha interessato un tratto di oltre 220 metri, dall’incrocio con via Marchi fino all’antistadio, comprese le aree. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Via dello Sport, fissati anche i dossi stradali: "I lavori sono conclusi, spesi 250mila euro"

