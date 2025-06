Via dei Missaglia Da rosso Ferrari a Marrakech

Via dei Missaglia, un angolo di Milano che si trasforma in un ponte verso Marrakech. È qui che la cultura si tinge di colori e suoni lontani, grazie a Barbara Rabita, una poetessa e insegnante che ha reso questo quartiere il suo rifugio creativo. Scoprire come la poesia possa unire luoghi e storie diverse è un viaggio affascinante, che ci invita a esplorare l’arte sotto nuove prospettive. Un invito a lasciarsi sorprendere!

Cucchi Mi inoltro in una zona a ma quasi ancora ignota, per una esplorazione, in fondo, più da turista curioso che da ozioso flâneur. Sono dunque in via dei Missaglia, oltre piazza Abbiategrasso. Ho appuntamento con una insegnante e poetessa, Barbara Rabita, che vive qui da una vita, e che incontro spesso alla Casa della poesia. Mi illustra subito qualche carattere essenziale della zona: "È un quartiere a forte processo migratorio. Centro culturale nevralgico è il Puecher, prima struttura scolastica onnicomprensiva d'Italia, una sorta di Campus. Nato nel 1973, è dedicato al partigiano Giancarlo Puecher Passavalli.

