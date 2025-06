Via 95esimo Reggimento Fanteria | sul lato destro gli stalli diventano a spina

Lecce si evolve: in via 95esimo Reggimento Fanteria, il nuovo modello di parcheggio a spina promette di ottimizzare gli spazi e migliorare la viabilità. Questa trasformazione non è solo una questione di estetica urbana, ma un passo verso città più smart e sostenibili. In un periodo in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito, ogni piccolo cambiamento fa la differenza. Scopri come questa innovazione può rivoluzionare il tuo modo di muoverti!

LECCE – In via 95esimo Reggimento Fanteria, a partire dall’incrocio con via Schipa è in corso da questa mattina il rifacimento della segnaletica orizzontale con la trasformazione, sul lato destro, degli stalli in parallelo in parcheggi a spina. Si tratta di un’arteria importante della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Via 95esimo Reggimento Fanteria: sul lato destro gli stalli diventano a spina

