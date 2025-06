Vi portiamo al Disney Italia Showcase | tutte le novità in arrivo sulla piattaforma

Il Disney Italia Showcase di Milano ha svelato un mondo di magie in arrivo! Tra le novità, l’attesissimo film Disney e Pixar "Elio" con voci italiane straordinarie come Andrea Fratoni. In un periodo in cui il cinema d’animazione sta conquistando sempre più spazio, questo evento segna un nuovo capitolo per la magia Disney nel nostro Paese. Preparatevi: il 18 giugno 2025 sarà una data da segnare sul calendario!

Per la prima volta The Walt Disney Company Italia ha presentato a Milano Disney Italia Showcase. Tra le novità, nel corso dell'evento sono state svelate le voci italiane del nuovo film Disney e Pixar Elio, che uscirà nelle sale italiane il 18 giugno 2025: Andrea Fratoni (Elio), Alexander Gusev.

