Vetera Matera | umanità memoria e la meraviglia dei Sassi

Matera, un gioiello incastonato tra i Sassi, continua a sorprendere. Le sue strade antiche raccontano storie di umanità e memoria, come affermava Carlo Levi. Ogni angolo riserva un nuovo tesoro da scoprire, un invito a perdersi e ritrovarsi. In un’epoca in cui la superficialità regna sovrana, Matera ci ricorda l'importanza delle radici e della bellezza autentica. Se non l'hai ancora visitata, è tempo di perderti nei

“Arrivai ad una strada che da un solo lato era fiancheggiata da vecchie case e dall’altro costeggiava un precipizio. In quel precipizio è Matera.” (Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli) C’è sempre un vicolo, una scalinata, una deviazione che sfugge allo sguardo di chi visita Matera per la prima volta. Anche chi torna, raramente sente di conoscerla del tutto. Perché Matera è stratificazione: storia geologica, antropologica, sociale. È stata grotta, rifugio, vergogna, set cinematografico, poi rinascita. Oggi è anche destinazione d’elezione per un turismo lento, culturale, consapevole. In questo scenario, lo scorso 12 aprile ha aperto Vetera Matera, il primo albergo diffuso 5 stelle lusso affiliato Relais & Châteaux della città. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Vetera Matera: umanità, memoria e la meraviglia dei Sassi

Su questo argomento da altre fonti

Viaggio diffuso | Vetera Matera: umanità, memoria e la meraviglia dei Sassi. 🔗Se ne parla anche su altri siti