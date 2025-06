Vertice Meloni-Macron il presidente francese a Palazzo Chigi

Oggi a Palazzo Chigi si svolge un incontro cruciale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, un passo verso la costruzione di un'Europa unita e coesa. In un contesto globale segnato da sfide diplomatiche, questa riunione rappresenta una chance per rafforzare le relazioni tra Italia e Francia, due pilastri dell'Unione Europea. Un punto interessante: il dialogo tra i leader potrebbe segnare una nuova era di collaborazione post-pandemica. Non perdere i prossimi sviluppi!

Roma, 3 giugno 2025 - E' iniziato, dopo essere slittato dalle ore 15, l'incontro tra la premier, Giorgia Meloni, e il presidente francese, Emmanuel Macron, a Palazzo Chigi. In precedenza la presidente del Consiglio ha incontrato il premier slovacco Robert Fico. L'incontro, che vuole superare le incomprensioni del passato, sarà l'occasione di trovare una linea comune su diversi temi, dall'Ucraina alla Difesa, dai dazi di Trump alla competitività e alle risorse necessarie per rispondere alle sfide di oggi. Live. Italian Prime Minister, Giorgia Meloni (R), with French President, Emmanuel Macron (L), during their meeting at Palazzo Chigi in Rome, Italy, 3 June 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vertice Meloni-Macron, il presidente francese a Palazzo Chigi

Leggi anche Guerra in Ucraina, Meloni assente dal vertice: "Noi contrari a invio di truppe" | Macron: "Non ne abbiamo mai parlato" - La guerra in Ucraina continua a dominare le cronache internazionali, con Meloni assente dal vertice cruciale.

