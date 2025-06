Vertice Macron-Meloni | i piani su Africa industria e sicurezza

Oggi, il vertice tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni segna un momento cruciale per il futuro dell’Europa. In un contesto globale in evoluzione, la collaborazione su industria e sicurezza in Africa potrebbe rivelarsi decisiva. L'Italia sta emergendo come un attore fondamentale, capace di influenzare non solo le dinamiche europee ma anche quelle globali. Una partnership strategica che potrebbe riscrivere le regole del gioco. Non perdere i dettagli di questo incontro storico!

Il vertice che ci sarà oggi tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni non sarà solo una stretta di mano cerimoniale, ma l’ennesima tappa di una faticosa ridefinizione dei rapporti di forza tra due capitali dell’Unione Europea. La Francia arriva a Roma dopo mesi di frizioni sottili ma ripetute, consapevole che l’Italia oggi è un attore che non può più essere ignorato. Palazzo Chigi ha fatto sapere che si parlerà di temi bilaterali, europei e internazionali. Una formula generica che significa soprattutto Ucraina, difesa comune, Africa e migranti. Parigi vuole normalizzare i rapporti, mentre Roma pretende il riconoscimento di giocatore internazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Vertice Macron-Meloni: i piani su Africa, industria e sicurezza

