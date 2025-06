Verso il voto a Palazzo Ghizzoni Nasalli il Pd discute dei quesiti referendari

Il 5 giugno, il Partito Democratico di Piacenza si prepara a un incontro cruciale presso Palazzo Ghizzoni Nasalli, dove si discuteranno i cinque quesiti referendari in attesa di voto. Un momento chiave per i cittadini, che avranno l’opportunità di orientare il futuro politico del paese. In un’epoca in cui la partecipazione democratica è più importante che mai, ogni voce conta! Non perdere l'occasione di far sentire la tua opinione!

Il prossimo giovedì 5 giugno, alle ore 18, a Piacenza, alla Serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli (via Gregorio X n. 9), si terrà un'iniziativa pubblica del Partito Democratico di Piacenza finalizzata ad analizzare i cinque quesiti referendari che domenica e lunedì prossimi saranno sottoposti al voto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Verso il voto, a Palazzo Ghizzoni Nasalli il Pd discute dei quesiti referendari

