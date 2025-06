Versiliana capitale degli scacchi | parata di vip e sfilata di carrozze

Marina di Pietrasanta si prepara a diventare la capitale degli scacchi con un evento imperdibile il 3 giugno 2025! Una mostra di pezzi storici, una sfilata di carrozze d’epoca e sfide tra i migliori campioni, seguite in diretta da milioni. Il mondo del turismo e della cultura si uniscono, attirando celebrità come Andrea Bocelli e Martina Stella. Scopri come gli scacchi, simbolo di strategia e intrattenimento, stanno conquistando nuove generazioni!

Marina di Pietrasanta (Lucca), 3 giugno 2025 – Mostra di scacchi con pezzi di valore storico e artistico, parata di carrozze e sfida tra campioni seguite in diretta da milioni di persone, parterre di vip e personaggi che vanno dal ministro del turismo Daniela Santanché al tenore Andrea Bocelli fino all’attrice Martina Stella. C’è più di un motivo per intuire come l’evento “ Chess Roads ” sia uno spot d’eccezione per la Versilia, Marina di Pietrasanta e in particolare la Versiliana, che ospita l’evento. Il via c’è stato domenica nella Villa con la sfida “Clash of generations” tra il baby-prodigio argentino Faustino Oro, di soli 10 anni, e l’indiano Vishy Anand, leggendario ex campione del mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Versiliana capitale degli scacchi: parata di vip e sfilata di carrozze

