Versamento di liquami nel fiume Akragas la denuncia | Già successo 3 anni fa

Un'altra denuncia scotta: il fiume Akragas è di nuovo in pericolo! Mareamico ha documentato un grave versamento di liquami, proprio come tre anni fa. Questo non è solo un problema locale, ma un campanello d'allarme per la salute del nostro mare e dell'ecosistema. La ripetitività di tali episodi evidenzia l'urgenza di misure concrete. Cosa stiamo aspettando? Scopri come possiamo agire per salvaguardare il nostro patrimonio naturale!

"Puntualmente, ancora una volta, Mareamico riesce a documentare una immissione anomala di un grande versamento di liquami direttamente nel fiume Akragas, che vanno ad inquinare ulteriormente il mare di San Leone". La denuncia arriva da Claudio Lombardo che spiega come lo scarico incontrollato dei. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Versamento di liquami nel fiume Akragas, la denuncia: "Già successo 3 anni fa"

