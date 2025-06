Verona la sinistra usa i bambini per il Referendum | Di mezzo ci sono i loro diritti

A Verona, il dibattito si infiamma: la sinistra ha scelto di chiamare in causa i bambini per sostenere il referendum. Questo non è solo un attacco politico, ma riflette un trend preoccupante nella politica italiana, dove i diritti dei più vulnerabili diventano strumento di propaganda. Sabato a Roma, i leader di sinistra alzeranno la voce per i bimbi di Gaza, ma è qui che ci si chiede: quali sono le vere priorità ? Scopri di più!

Usano i bambini per i referendum. Sabato, a Roma – col chiaro intento di aggirare il silenzio elettorale (ci torniamo alla fine) – i leader della sinistra urleranno per i bimbi di Gaza. L’unico obiettivo sarà quello di attaccare squallidamente e a casaccio il governo Meloni nel disperato tentativo di avvicinarsi il più possibile al quorum. A Verona, invece – comune a trazione Pd – ci sono assessori della giunta dell’ex calciatore Tommasi che salgono su un palco con decine di bambini e lanciano proclami in vista dell’8 e 9 giugno. I bimbi, figli di marocchini, indossano un copricapo con la bandiera del Paese nordafricano di cui hanno anche un vessillo, e sulle spalle hanno una sciarpa tricolore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Verona, la sinistra usa i bambini per il Referendum: "Di mezzo ci sono i loro diritti"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Verona, la sinistra usa i bambini per il Referendum: Di mezzo ci sono i loro diritti | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti

L’orrore dei bambini straziati da Hamas non zittisca la sinistra

Da msn.com: Comincia con un intervento del presidente Emanuele Fiano la collaborazione di Sinistra per Israele con ... di esibizione delle bare nere di bambini e della loro madre, anzi non la loro madre ...

Verona, proteste per i bambini con i fucili in mano: "Alla fiera Eos, scene da educazione siberiana"

Secondo lastampa.it: Non a caso, nel primo giorno dell'esposizione, duecento manifestanti hanno fatto irruzione all’interno della fiera, per un flash mob. «Siamo stati controllati a vista dalle forze dell’ordine ...