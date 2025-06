Verona Gaetano Ruocco insignito del Premio Internazionale Arena d’Oro per il suo impegno sociale e civile

A Verona, Gaetano Ruocco riceve il Premio Internazionale “Arena d’Oro” per il suo straordinario impegno sociale e civile. Questo riconoscimento non è solo un tributo alla sua dedizione, ma un riflesso di un trend crescente: l'importanza della responsabilità sociale nel nostro vivere quotidiano. In un’epoca in cui le azioni individuali possono davvero fare la differenza, la figura di Ruocco si erge come faro di speranza e ispirazione. Scopri di più su come il suo lavoro sta trasformando la