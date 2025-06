Verde pubblico e servizi al cimitero il Tar annulla l’affidamento del Comune di Neviano

Il TAR annulla l'affidamento dei servizi di manutenzione del verde pubblico e cimiteriali nel Comune di Neviano, creando un precedente che potrebbe influenzare simili contratti in tutta Italia. Questo caso evidenzia l'importanza di trasparenza e legalità nella gestione dei beni comuni. In un contesto in cui la cura degli spazi pubblici è sempre più richiesta dai cittadini, quale sarà il futuro di questi servizi? La questione è aperta e merita attenzione.

NEVIANO - Battuta d'arresto temporanea per l'assegnazione dell'appalto per i servizi di manutenzione del verde pubblico e dei servizi cimiteriali nel Comune di Neviano. L'assegnazione avvenuta mesi scorsi in favore della società Ac Service, decretata dagli uffici comunali in seguito alla.

