Ventisei migranti sbarcati a Filicudi trasferimento a Milazzo e controlli della Capitaneria

Ventisei migranti hanno fatto tappa a Filicudi, uno degli angoli più remoti delle Eolie. In un contesto europeo sempre più teso sulla questione migratoria, il loro arrivo solleva interrogativi su come l'Italia gestisca flussi in aumento. La Capitaneria di Porto si attiva per garantire controlli e assistenza: un gesto fondamentale nel rispetto dei diritti umani. Qual è il futuro di questi giovani nel nostro Paese? La storia continua.

Sono sbarcati all'isole di Filicudi ventisei migranti. Non si conoscono ancora i particolari dell'arrivo degli extracomunitari nel punto tra i più lontanti delle Eolie. Una motovedetta della Capitaneria di Porto li trasferirà a Milazzo per le visite mediche e successivamente saranno diretti a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ventisei migranti sbarcati a Filicudi, trasferimento a Milazzo e controlli della Capitaneria

