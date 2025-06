Ventimila giovani al Maggio | Restate sempre voi stessi

Ventimila giovani hanno riempito il Maggio per un evento unico: "Restate sempre voi stessi". Con oltre sessanta ospiti, tra cui Ambra Angiolini e Veronica Lucchese, il Next Gen ha celebrato l'autenticità in un'epoca di cambiamenti rapidi. Questo incontro non è solo una festa, ma un invito a riflettere sulla propria identità in un mondo sempre più digitale. Un’opportunità da non perdere!

Da Ambra Angiolini a Veronica Lucchese del duo La Rappresentante di Lista, da Andrea Delogu a Sarah Toscano, da Antonino Tamburello a Martín Castrogiovanni. Oltre sessanta gli ospiti – tra personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, storici, divulgatori, imprenditori e content creator – che si sono alternati sul palco principale del Next Generation Fest 2025, l’evento ideato da Bernard Dika, portavoce del presidente Giani con delega alle Politiche giovanili, come occasione di confronto e di ascolto delle Gen Z e Alfa. La quarta edizione si è svolta ieri in un Teatro del Maggio gremito di ragazze e ragazzi (oltre 20mila), intrecciando anche le tematiche della Festa della Repubblica e lanciando messaggi di pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ventimila giovani al Maggio: "Restate sempre voi stessi"

Riporta msn.com: Si parla di mafia e bullismo passando per i diritti delle donne alla quarta edizione della kermesse. Tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo a confronto con le nuove generazioni.

