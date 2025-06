Venti anni di cuore e impegno per Napoli | la fondazione Cannavaro-Ferrara celebra il traguardo con un evento speciale

Un viaggio di vent'anni che ha trasformato Napoli, unendo sport e solidarietà. La Fondazione Cannavaro Ferrara celebra il suo anniversario con un evento speciale, testimoniando come l'impegno sociale possa essere il cuore pulsante di una comunità. In un'epoca in cui il cambiamento è più che mai necessario, scopriremo insieme come la passione di pochi possa illuminare il cammino di molti. Non perdere questa occasione di ispirazione!

Da due decenni, la Fondazione Cannavaro Ferrara (FCF) è un faro di speranza e un motore di cambiamento per la città di Napoli. Nata nel 2005 dalla visione e dalla passione dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro insieme a Ciro e Vincenzo Ferrara, la Fondazione si appresta a celebrare vent'anni di

