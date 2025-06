Ventenne arrestato per spaccio | sequestrati 900 grammi di hashish

Nel cuore di Firenze, un ventenne è stato arrestato con 900 grammi di hashish, rivelando un fenomeno allarmante: il crescente spaccio tra i giovani. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante e la necessità di interventi mirati per proteggere le nuove generazioni. Le strade della città sono sempre più interconnesse con il traffico di sostanze, un tema che richiede attenzione e azioni concrete da parte delle istituzioni. È tempo di agire!

Un ventenne fiorentino è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio mentre il presunto acquirente, in stato di libertà, è stato denunciato. Nel corso del pomeriggio del 2 giugno nell'ambito di un servizio specifico finalizzato alla repressione di reati legati allo.

