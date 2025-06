Venice Climate Week | Jeremy Rifkin inaugura il forum sulla transizione ecologica a Venezia

La Venice Climate Week ha ufficialmente aperto i battenti, portando a Venezia leader di pensiero e innovatori per affrontare la sfida cruciale della transizione ecologica. Con Jeremy Rifkin in collegamento da remoto, il forum si propone di unire scienza e cultura per tracciare un futuro sostenibile. Un punto interessante? La necessità di soluzioni equitative che non solo proteggano il pianeta, ma promuovano anche una società più giusta. È tempo di agire!

Ha preso il via stamani a Venezia la Venice Climate Week, forum in cui scienza, cultura e politica si intrecciano per discutere le soluzioni che potrebbero guidare verso una transizione ecologica equa e rigenerativa. La manifestazione ha visto una pre-apertura nell'isola di San Servolo, alla presenza - collegato da remoto - di Jeremy Rifkin, economista, sociologo e attivista di fama internazionale, che ha dialogato con una decina di dottorandi provenienti dalle principali università del Veneto, sul futuro dell'oceano e più in generale del pianeta Terra. A introdurre i lavori, Riccardo Luna, ideatore e direttore del forum. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Venice Climate Week: Jeremy Rifkin inaugura il forum sulla transizione ecologica a Venezia

Leggi anche Venice Climate Week: il programma della sei giorni di eventi - La Venice Climate Week, dal 3 all'8 giugno 2025, non è solo un evento, ma un appuntamento cruciale nel panorama globale della sostenibilità .

Segui queste discussioni sui social

Last week, the #Venice Centre for #Digital and Public #Humanities (#VeDPH) hosted a rich afternoon of presentations and discussions, centered around the launch of the new book Indexing the Early Modern Printed Image: A Digital Catalogue on… Leggi la discussione

GONDOLA BLACKWhile performing the art of floating these gondolas carry the ghost of Casanova to another rendez-vous around the corner. Venice, june 2017#italy #venice #casanova #travel #venezia #romantic #gondola #wanderlust #canalegrande … Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Venice Climate Week: Jeremy Rifkin inaugura il forum sulla transizione ecologica a Venezia

Si legge su msn.com: La Venice Climate Week inizia a Venezia con Jeremy Rifkin e il Sea Beyond Ocean Literacy Centre al centro del dibattito.

Venice Climate Week: il programma della sei giorni di eventi

Lo riporta lopinionista.it: Sei giorni, innumerevoli location, oltre venti partner culturali e scientifici, quasi cento speaker internazionali: da oggi 3 giugno all’8 giugno 2025 va ...

Venezia Climate Week: Un Appello Globale per il Clima

Scrive dailyexpress.it: La Venice Climate Week, tenutasi a Venezia dal 3 all'8 giugno, ha rappresentato un importante momento di confronto internazionale sulla ...