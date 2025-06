Venice Climate Week | il programma della sei giorni di eventi

La Venice Climate Week, dal 3 all'8 giugno 2025, non è solo un evento, ma un appuntamento cruciale nel panorama globale della sostenibilità. In sei giorni di dibattiti e interazioni, oltre cento esperti esploreranno le sfide climatiche con un approccio innovativo. Un'opportunità per tutti noi di scoprire come il cambiamento può diventare un motore di innovazione. Non perdere l'occasione di essere parte di questa trasformazione!

Sei giorni, innumerevoli location, oltre venti partner culturali e scientifici, quasi cento speaker internazionali: da oggi 3 giugno all'8 giugno 2025 va in scena la prima edizione della Venice Climate Week, ideata e diretta da Riccardo Luna in collaborazione con il Future Food Institute, in occasione delle Giornate mondiali dell'Ambiente e degli Oceani.

