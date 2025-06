Venezia prostitute occupano una chiesa | protestano Patriarcato e fedeli

A Venezia, un gruppo di prostitute ha sorpreso tutti occupando una chiesa per protestare contro il patriarcato. Con canti irriverenti e un’interpretazione audace del Vangelo di Luca, hanno trasformato il luogo sacro in un palcoscenico di rivendicazioni. Questo evento non è solo un gesto provocatorio, ma un riflesso di un trend più ampio: la lotta per i diritti delle donne e l’affermazione di nuove narrazioni. Un momento che invita alla riflessione su fede e giustizia

Tra canti dai testi irriverenti e look poco consoni al luogo, fino alla lettura di passi del Vangelo di Luca con richiami al perdono. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Venezia, prostitute occupano una chiesa: protestano Patriarcato e fedeli

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le lavoratrici del sesso invadono la chiesa, protesta il Patriarcato: «Stupore per distorsioni offensive e blasfeme»

Riporta ilgazzettino.it: VENEZIA - Il profano che invade il sacro. Ne occupa gli spazi sovvertendone il valore simbolico e istituzionale, per dirla con le parole delle sex workers. Oggi come allora, sollevando il disappunto..

Prostitute a Venezia, il flash mob e la protesta in occasione della Giornata delle lavoratrici del sesso: chi sono le Ombrelle Rosse

Scrive msn.com: Tutte in rosso in occasione della Giornata internazionale delle lavoratrici del sesso, circa cinquanta donne, simpatizzanti di varie sigle del Movimento femminista, si sono date appuntamento stamane..

Venezia, anarchici in corteo: forze dell’ordine in allerta. E dal mattino anche le lavoratrici del sesso manifesteranno in centro storico

ilgazzettino.it scrive: VENEZIA - Il prefetto di Venezia ha già organizzato il dispositivo di sicurezza nell’ambito del Cosp - Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - mentre il comandate ...