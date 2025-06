Venezia per sei giorni centro del dibattito sulla crisi climatica

Venezia, palcoscenico globale della crisi climatica! Fino a domenica 8 giugno, la città dei canali si trasforma in un laboratorio di idee con la Venice Climate Week. Un evento che riunisce esperti, artisti e scienziati per affrontare le sfide ambientali del nostro tempo. Scopri come innovazione e cultura possano unirsi per salvaguardare il nostro pianeta. Un'opportunità imperdibile per riflettere e agire!

Sei giorni, numerose location in giro per la città storica, oltre venti partner culturali e scientifici, quasi cento speaker internazionali: da oggi, martedì 3 giugno, e fino a domenica 8, va in scena la prima edizione della Venice Climate Week, ideata e diretta dal giornalista Riccardo Luna

L'acqua al centro della nuova transizione ecologica

ansa.it scrive: Venezia - Scienziati e istituzioni fanno sistema a Venezia per riscrivere la transizione ecologica con nuove narrazioni, obiettivi concreti e innovazione sistemica. E lo fanno nelal città che vive sul ...

Venice climate week: sei giorni di eventi a venezia per discutere la crisi climatica globale

Lo riporta gaeta.it: La Venice Climate Week 2025 a venezia riunisce esperti, istituzioni e cittadini per discutere la crisi climatica, promuovere soluzioni innovative e sensibilizzare sul ruolo cruciale della città laguna ...

