Veneto e Europa Agenda 2030 - Proposte per uno sviluppo sostenibile

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Conegliano invita a un incontro imperdibile il 9 giugno alle 19: "Veneto e Europa, Agenda 2030 - Proposte per uno sviluppo sostenibile". In un momento storico in cui la sostenibilità è al centro delle politiche globali, esplorare soluzioni concrete per il nostro territorio diventa cruciale. Scopri come il Veneto può diventare un modello per l'Europa, contribuendo a un futuro migliore!

Il Circolo di Fratelli d’Italia di Conegliano organizza per lunedì 9 giugno alle ore 19, presso la propria sede in Via Daniele Manin 23, l’incontro pubblico dal titolo “”. Si tratta di un’occasione per approfondire il tema dello. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Veneto e Europa, Agenda 2030 - Proposte per uno sviluppo sostenibile

