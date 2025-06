Vendita abusiva su pullman turistici a Monreale? La denuncia di una cittadina

A Monreale, la vendita abusiva di acqua e caffè sui pullman turistici accende il dibattito sul commercio locale. Una cittadina ha denunciato la pratica, che infastidisce i negozianti e rischia di minare l'equità del mercato. Questo episodio non è isolato: si inserisce in un trend più ampio di lotta contro la concorrenza sleale nel turismo. Un’occasione per riflettere su come tutelare le imprese locali e garantire un turismo sostenibile!

Alcuni autisti di pullman turistici a Monreale sarebbero stati pizzicati a vendere acqua e caffè a bordo dei mezzi. Questa attività, potenzialmente non autorizzata, avrebbe suscitato le proteste di alcuni commercianti locali, che vedono in questa pratica una forma di concorrenza sleale. L’episodio, segnalato da una cittadina alla redazione di Monrealelive, solleva interrogativi sul rispetto . (Monrealelive.it). 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Vendita abusiva su pullman turistici a Monreale? La denuncia di una cittadina

