Vela | inizio perfetto per Ugolini-Giubilei agli Europei Nacra 17 Gli azzurri in testa dopo due regate

Inizia alla grande l'avventura di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei agli Europei di vela Nacra 17 a Thessaloniki! Con due regate all'attivo, il duo azzurro si trova in cima alla classifica, dimostrando che il talento italiano nel mondo della vela è più vivo che mai. Questo successo non è solo un trionfo personale, ma un segnale forte nel contesto di un’Italia che punta sempre più in alto negli sport acquatici. Chissà quali sorprese ci riserveranno le prossime

Parte con il piede giusto l'avventura di Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei, binomio impegnato da oggi in quel di Thessaloniki, località della Grecia che ospita questa settimana i Campionati Europei 2025 di vela, classe Nacra17. Gli azzurri infatti hanno terminato il day-1 di competizioni in testa alla classifica, mettendo sul piatto una buona continuità. I nostri portacolori nello specifico hanno vinto le due regate pianificate per la giornata odierna, portando così il loro punteggio a 2 punti netti scavando già un piccolo solco – anche se è davvero prestissimo – sulla concorrenza. Al secondo e al terzo posto si sono infatti piazzati rispettivamente i britannici John Gimson-Anna Burnet (3-6) e gli austriaci Laura Farese-Matthaus Zochling (5-4), entrambi appaiati a 9 punti.

