Vela | Giunchiglia-Schio seconde dopo due regate agli Europei 49erFx

Sofia Giunchiglia e Giulia Schio brillano nella prima giornata degli Europei di vela, piazzandosi seconde nella categoria 49erFx. Questa performance è un segnale forte della rinascita del talento velico italiano, in un momento in cui il nostro Paese punta a riconquistare la vetta nelle competizioni internazionali. Non perdere di vista queste giovani atlete: il loro viaggio verso il podio potrebbe ispirare una nuova generazione di velisti!

Termina con ottime notizie in chiave Italia la prima giornata valida per i Campionati Europei 2025 di vela, classe 49Er, rassegna in fase di svolgimento sulle acque greche di Thessaloniki, in Grecia. Nella categoria 49erFx Sofia Giunchiglia-Giulia Schio hanno infatti ben figurato, accomodandosi al posto d’onore dopo le prime due regate. Nello specifico le azzurre si sono attestate in quarta posizione nella prima prova, per poi piazzarsi al terzo posto nella seconda, raggiungendo così 7 punti netti, gli stessi delle leader polacche Aleksandr Melzacka-Sandra Jankowiak, prime grazie alla vittoria della regata inaugurale e al successivo sesto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela: Giunchiglia-Schio seconde dopo due regate agli Europei 49erFx

Su questo argomento da altre fonti

Vela: Giunchiglia-Schio seconde dopo due regate agli Europei 49erFx

Da oasport.it: Termina con ottime notizie in chiave Italia la prima giornata valida per i Campionati Europei 2025 di vela, classe 49Er, rassegna in fase di svolgimento ...

Argento Italia al Mondiale 49er FX U23 con Giunchiglia-Schio

pressmare.it scrive: Si è conclusa oggi la settimana di Travemünder, in Germania, con un significativo risultato per la vela azzurra: ai Campionati Mondiali Under 23 della Classe 49er FX l’equipaggio Giunchiglia-Schio del ...

Sofia Giunchiglia e Giulia Schio vincono l’argento ai Mondiali giovanili 49er Fx

Si legge su blogsicilia.it: Sofia Giunchiglia e Giulia Schio si confermano protagoniste nella scena 49er Fx ... il Circolo Velico Sferracavallo, la Federazione Italiana Vela soprattutto nella persona dell’allenatore della ...