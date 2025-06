Vasco Rossi punzecchia Matteo Salvini durante il concerto a Torino | Lucido sì o lucido no ti sbatto in galera

Durante il suo concerto a Torino, Vasco Rossi ha lanciato una frecciatina al vicepremier Matteo Salvini, evocando un clima di tensione sociale. La sua provocazione, "Siamo nel periodo degli scimpanzé", risuona come un eco dei dibattiti politici sempre più accesi in Italia. Un momento che unisce la musica alla critica sociale, dimostrando il potere della cultura nell'affrontare temi scomodi. Il rock può davvero essere un grido di libertà!

“Siamo nel periodo degli scimpanzé”. Domenica 1 giugno 2025, nel suo ultimo concerto a Torino, Vasco Rossi punzecchia così il vicepremier Matteo Salvini, battendosi i pugni sul petto, imitando le movenze di una scimmia. “Lucida sì, lucida no” Pochi istanti prima di pronunciare queste parole. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Vasco Rossi punzecchia Matteo Salvini durante il concerto a Torino: “Lucido sì o lucido no, ti sbatto in galera”

