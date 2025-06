Vasco Rossi concerto alla Visarno Arena | tutti i provvedimenti per la circolazione

Il conto alla rovescia per il concerto di Vasco Rossi alla Visarno Arena è ufficialmente iniziato! Il 5 e 6 giugno 2025, Firenze si trasformerà in un palcoscenico vibrante, ma attenzione: preparatevi a provvedimenti per la circolazione. Con il crescente entusiasmo per gli eventi dal vivo, questo concerto rappresenta un segnale forte della ripresa culturale post-pandemia. Non vorrete perdervi l’occasione di vivere un'esperienza unica!

3 giugno 2025 – E’ conto alla rovescia per i concerti di Vasco Rossi e la città si prepara ad accogliere i tantissimi fan. Le date in cui si esibirà la rock star alla Visarno Arena sono il 5 e il 6 giugno. Ebbene, il parco delle Cascine sarà chiuso al traffico dalla mezzanotte di giovedì 5 fino alle 3 di venerdì 6 e dalle 7,30 di venerdì 6 fino alle 3 di sabato 7, ad eccezione di viale degli Olmi (tra piazzale Jefferson e piazzale delle Cascine) che rimarrà chiuso al traffico ininterrottamente dalle 00 di giovedì 5 fino alle 3 di sabato 7 giugno. Vasco Rossi, pronto a infiammare Firenze: la scaletta del concerto 2025 I blocchi dei veicoli saranno attivi in via Berio (in corrispondenza dell’incrocio con viale Rosselli), in via delle Cascine all’intersezione con via Paisiello, in piazza Puccini (sulla corsia di collegamento fra via Baracca e via delle Cascine) e in via del Barco, con deroghe solo per autorizzati e soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vasco Rossi, concerto alla Visarno Arena: tutti i provvedimenti per la circolazione

