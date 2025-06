Varriale sentenzia | La Juve non ha incassato solo il no di Conte ma anche di questo allenatore Evidentemente vedono un po’ di confusione a Torino…

La Juventus, simbolo di grandezza nel calcio italiano, si trova ora a un bivio. Varriale svela retroscena inaspettati: non solo Conte ha rifiutato, ma altri nomi illustri hanno voltato le spalle ai bianconeri. Questo solleva interrogativi sulla direzione del club e sul suo futuro. La confusione a Torino è palpabile e riflette una crisi di identità e progetto. Riuscirà la Juve a ritrovare il suo smalto? La risposta potrebbe segnare un'epoca.

Varriale sentenzia e svela i retroscena sugli allenatori accostati alla Juve: tutte le dichiarazioni dell’opinionista. Varriale ha analizzato a 1 Station Radio quelli che sono stati gli allenatori accostati alla Juve ma che poi hanno scelto altre strade al posto di arrivare in bianconero. PAROLE – «La Juve non ha incassato solo il no di Conte, ma anche quello di Gasperini. Allenatori di primissima fascia che, evidentemente, vedono un po’ di confusione a Torino. Il Napoli, invece, ha fatto capire di essere una società forte a partire da De Laurentiis che ha ammesso gli errori dello scorso anno, ha fatto un passo indietro e ha scelto l’allenatore migliore sul mercato, lasciandogli pieni poteri tecnici». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Varriale sentenzia: «La Juve non ha incassato solo il no di Conte ma anche di questo allenatore. Evidentemente vedono un po’ di confusione a Torino…»

