Varcotex di Monteodorisio e Pierburg di Lanciano l’allarme del Pd Abruzzo | Subito tavoli di crisi per salvare i posti di lavoro

Le crisi di Varkotex a Monteodorisio e Pierburg a Lanciano gettano un'ombra sul futuro dell'industria abruzzese, segnando un momento cruciale per il nostro tessuto economico. Il Partito Democratico chiede tavoli di crisi urgenti per salvaguardare i posti di lavoro. In un panorama di sfide globali e di transizione verso un'economia sostenibile, è fondamentale agire ora per proteggere le nostre risorse umane e produttive. Ogni posto di lavoro salvato è un passo

"Le crisi industriali che stanno investendo la Varkotex di Monteodorisio e la Pierburg, due realtà produttive di fondamentale importanza per il tessuto economico abruzzese, destano profonda preoccupazione e richiedono un'azione immediata e concreta da parte della Regione Abruzzo. Entrambe le.

Leggi anche Varcotex Monteodorisio, confermati 17 licenziamenti: il Pd provinciale chiede un intervento urgente della Regione - La crisi occupazionale di Varcotex a Monteodorisio è solo la punta dell'iceberg di un fenomeno che sta colpendo molte realtà produttive in Italia.

Varcotex, chiesto il licenziamento di 21 addetti

Si legge su rainews.it: La fabbrica di Monteodorisio, etichette per abbigliamento, avvia la procedura per mandare a casa più della metà del personale. Insorge la Femca Cisl di Gianni Quagliarella, montaggio Marco Migliore ...