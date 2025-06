Vanessa Kirby incinta l’annuncio sul red carpet de I Fantastici 4 | le prime foto con il pancione

Vanessa Kirby sorprende tutti: sul red carpet de I Fantastici Quattro ha rivelato di essere in dolce attesa! Con un pancione che brilla di felicità, l’attrice, già acclamata per i suoi ruoli in The Crown e Pieces of a Woman, segna un nuovo capitolo della sua vita. In un periodo in cui il mondo del cinema celebra storie di maternità e nuovi inizi, la sua annuncio diventa un simbolo di speranza e rinnovamento. Non perdere i dettagli su questa splendida notizia!

Vnessa Kirby incinta. L'attrice, nota per i suoi ruoli in The Crown, Pieces of a Woman, The White Widow, diventerà presto mamma per la prima volta e lo ha annunciato in occasione del CCXP Film Festival a Città del Messico, quando si è mostrata sul red carpet de I Fantastici Quattro con il pancione davanti ai fotografi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche I Fantastici Quattro: Sue Storm di Vanessa Kirby mostra i sui poteri in un nuovo art work! - Un nuovo artwork di "I Fantastici Quattro: Primi Passi" rivela Sue Storm, interpretata da Vanessa Kirby, mentre manifesta i suoi poteri di invisibilità.

