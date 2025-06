Vandali nel Piazzale Balnea | danneggiato il cancello della discesa per disabili

Un nuovo atto vandalico scuote il Piazzale Balnea di Mercatello, dove il cancello della discesa per disabili è stato danneggiato. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e la tutela degli spazi pubblici, soprattutto in un periodo in cui l’accessibilità è un tema sempre più centrale nel dibattito sociale. È fondamentale garantire che tutti possano godere del lungomare in sicurezza, senza temere i comportamenti irresponsabili di pochi.

Nuovo atto vandalico nel Piazzale Balnea sul lungomare Colombo a Mercatello. Dopo la chiusura serale del cancello che protegge la discesa riservata alle persone con disabilità, pensata per impedire l'accesso a quei "teppisti in moto" che ogni giorno scorrazzano indisturbati nell'area pedonale.

