Van rischia di scivolare nel fossato arrivano i pompieri

Un van adibito a camper si è trovato in una situazione di grande pericolo, scivolando verso un fossato. I vigili del fuoco di Prato allo Stelvio sono intervenuti prontamente, dimostrando ancora una volta l'importanza della sicurezza su strada, specialmente in un periodo in cui il turismo all'aria aperta sta vivendo un vero boom. La storia di questo conducente ci ricorda che anche le avventure più affascinanti possono riservare sorprese inaspettate.