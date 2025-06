Valutazione scolastica tra numeri e persone | la provocazione di Enrico Galiano

La provocazione di Enrico Galiano sulla valutazione scolastica ci invita a riflettere: numeri o persone? In un’epoca in cui l'educazione si evolve verso un approccio più umano e personalizzato, la media aritmetica dei voti rischia di ridurre gli studenti a semplici cifre. Un tema fondamentale che si collega alla crescente richiesta di metodi educativi capaci di valorizzare le individualità. Scopri perché tornare a focalizzarsi sulle persone potrebbe fare la differenza!

La riflessione del docente e scrittore Enrico Galiano riapre un tema cruciale del mondo scolastico italiano: il senso e il valore della valutazione scolastica. Al centro della discussione, la prassi della media aritmetica dei voti, considerata da molti come uno strumento oggettivo, ma da altri, come Galiano, un meccanismo spersonalizzante. La sua provocazione, alimentata da . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche “Pre-scrutini”: la messa in scena della valutazione scolastica. Lettera - Il pre-scrutinio, ormai diffuso nelle scuole italiane, rappresenta una sorta di rituale emblematico dello stato attuale dell’istruzione.

