’Valle Ferrovia’ la variante in consiglio comunale

La variante urbanistica 'Valle Ferrovia' si avvicina al consiglio comunale di Savignano, un momento decisivo per il futuro del territorio. Con oltre quattro milioni di euro destinati a opere pubbliche, questo progetto rappresenta un’opportunità imperdibile per rivitalizzare l'area e attrarre investimenti. In un'epoca in cui la sostenibilità e lo sviluppo urbano si intrecciano sempre più, Savignano si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. È il momento di fare la differenza!

Un passaggio cruciale per il futuro del territorio di Savignano sarà rappresentato dalla delibera, in attesa di approvazione nel prossimo consiglio comunale, inerente la variante urbanistica relativa all’accordo di programma ’ Valle Ferrovia ’, che prevede opere pubbliche per un valore complessivo superiore ai quattro milioni di euro. Abbiamo chiesto chiarimenti in merito alla vicesindaca Stefania Morara. Di che cosa si tratta? "Di dare attuazione a previsioni urbanistiche rimaste incompiute per oltre vent’anni che hanno generato notevoli criticità nel quartiere Valle Ferrovia in seguito al fallimento delle imprese lottizzanti originarie fino alla successiva acquisizione dell’area da parte della società Gruppo Ritmo s. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Valle Ferrovia’, la variante in consiglio comunale

