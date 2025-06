Valeria Bruni Tedeschi | L' arte della gioia? Liberatoria perché potevo essere vecchia e cattiva finalmente!

Valeria Bruni Tedeschi, protagonista di "L'Arte della Gioia", rivela il potere liberatorio dell'età e della cattiveria. In un'epoca in cui la narrazione autentica e la diversità si fanno strada nel panorama artistico, la sua vittoria ai premi più prestigiosi sottolinea l'importanza di raccontare storie che sfidano le convenzioni. Scopri come l'arte può emanciparci, proprio quando pensiamo di essere a un punto di non ritorno!

L'attrice Valeria Bruni Tedeschi, ospite dell'evento Sky Inclusion Days, ha parlato della sua esperienza sul set della serie che le ha fatto ottenere numerosi premi e riconoscimenti. Valeria Bruni Tedeschi, recente vincitrice del David di Donatello e del Nastro D'Argento Grandi Serie per la sua interpretazione in L'Arte della Gioia, la serie di Valeria Golino disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, ha partecipato agli Sky Inclusion Days, arrivati alla terza edizione. Durante l'evento - dedicato ai valori del rispetto e della collaborazione e a promuovere l'ascolto reciproco di storie ed esperienze diverse, per diffondere il cambiamento - l'attrice italiana è stata intervistata dal giornalista Mattia Carzaniga, parlando della sua esperienza vissuta sul set. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Valeria Bruni Tedeschi: "L'arte della gioia? Liberatoria perché potevo essere vecchia e cattiva, finalmente!"

Leggi anche L'arte della gioia, Valeria Bruni Tedeschi: "Grazie alla principessa Gaia potevo essere cattiva" - Durante i Sky Inclusion Days, Valeria Bruni Tedeschi ha incantato il pubblico condividendo la sua esperienza ne "L'Arte della gioia".

