Valentina Ferragni il perfetto look estivo in Sardegna con Matteo Napoletano

Valentina Ferragni ha dato il via a un'estate che si preannuncia indimenticabile, condividendo attimi di pura bellezza in Sardegna con il fidanzato Matteo Napoletano. I suoi look estivi, perfettamente coordinati con i tramonti spettacolari, stanno già ispirando le tendenze moda della stagione. Seguire la sua avventura è come sfogliare una rivista di lifestyle: ogni scatto racconta una storia d'amore e stile che possiamo tutti desiderare di vivere. Preparatevi

SarĂ un’estate nel segno dell’amore quella di Valentina Ferragni, e lei lo sa: l’influencer ha infatti deciso di inaugurare il suo inizio e quello di giugno volando in Sardegna con il fidanzato Matteo Napoletano in occasione del primo weekend del mese. In una sequenza – fedelmente documentata sul proprio profilo Instagram – di tramonti mozzafiato, aperitivi vista mare, coccole e buon cibo vi è stato ovviamente tutto il tempo di dare sfoggio anche dei primi look estivi, provvidenziale fonte d’ispirazione per tutte coloro che ancora si sentono impreparate sul tema. Valentina Ferragni, il primo look estivo in Sardegna è firmato Desigual. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Valentina Ferragni, il perfetto look estivo in Sardegna con Matteo Napoletano

