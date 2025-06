Val di Vara riapre a fasce orarie la Strada provinciale in località Ferdana

La Val di Vara riapre la SP8 a fasce orarie, dopo il blocco causato da una frana. Non è solo un segnale di ripresa per Calice al Cornoviglio, ma un passo verso la resilienza delle nostre infrastrutture. In un momento in cui la sostenibilità e la sicurezza stradale sono più che mai al centro del dibattito pubblico, questa riapertura rappresenta un'opportunità per riaffermare l'importanza di investire nella manutenzione del territorio. Rimanete aggiornati!

Calice al Cornoviglio (La Spezia), 3 giugno 2025 – Con un provvedimento emesso dalla Provincia della Spezia, in intesa con il Comune di Calice al Cornoviglio, da questo pomeriggio, alle 18, si attiveranno le aperture straordinarie della tratta stradale della SP8 chiusa dopo che una maxi frana si è abbattuta, dalla montagna soprastante, sulla carreggiata obbligando alla chiusura del tracciato stradale. Abitanti e lavoratori della zona, grazie a questo protocollo eccezionale, potranno così transitare nel tratto stradale sotto l’area in cui sono in corso le opere di consolidamento, questo solo in due fasce orarie in cui il cantiere non opera e nei momenti in cui le condizioni di viabilità ne garantiscano la sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Val di Vara, riapre a fasce orarie la Strada provinciale in località Ferdana

Segui queste discussioni sui social

Céline #Vara n'a rien fait de faux. Leggi la discussione

@mischk I won't use it because #VARA is #proprietary. Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Val di Vara, riapre a fasce orarie la Strada provinciale in località Ferdana

Come scrive lanazione.it: Abitanti e lavoratori della zona, grazie a questo protocollo eccezionale, potranno così transitare nel tratto stradale sotto l’area in cui sono in corso le opere di consolidamento, questo solo in due ...

Val di Vara, l'Aurelia rimane chiusa dopo la piena del torrente

Si legge su rainews.it: Sarà riaperta "entro la settimana corrente" la ... che ha visto proprio alcune strade della Val di Vara interrotte a causa di frane e smottamenti. A cedere lunedì un tratto del versante che ...

Val di Vara, Aurelia rimane chiusa dopo piena torrente

Da msn.com: (ANSA) - LA SPEZIA, 28 GEN - Sarà riaperta "entro la settimana corrente ... che ha visto proprio alcune strade della Val di Vara interrotte a causa di frane e smottamenti. A cedere lunedì ...