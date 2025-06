Vaciago sentenzia | Giuntoli paga un fallimento tecnico ed è colpevole di queste scelte L’attacco del giornalista non fa sconti all’operato del dirigente

Il mondo del calcio è in fermento e il recente destituzione di Cristiano Giuntoli dalla Juventus ne è l'emblema. Guido Vaciago non risparmia critiche all'operato del dirigente, evidenziando fallimenti tecnici e scelte discutibili. In un contesto dove la pressione per i risultati è crescente, questo episodio riaccende il dibattito sulle strategie di gestione nei club sportivi. La domanda è: come reagirà la Juve a questo colpo?

Vaciago analizza cosa non è andato nel rapporto tra Giuntoli e la Juve: ecco quali sono i fattori analizzati quest’oggi. Guido Vaciago non ha dubbi. Dietro il licenziamento di Cristiano Giuntoli da Managing Director Football della Juve ci sono svariate motivazioni. Queste ragioni sono state rese note sulle colonne odierne di Tuttosport. Ecco cos’ha scritto il direttore della predetta testata sul capovolgimento di fronte societario dei bianconeri. PAROLE – « E sono quattro. In quattro anni. Da quando, nell’estate del 2021, Fabio Paratici ha lasciato la Juventus e al suo posto, a capo dell’area sportiva, è subentrato Federico Cherubini, ci sono stati altri tre ribaltoni societari: da Cherubini a Manna, da Manna a Giuntoli, da Giuntoli al ticket ComolliChiellini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vaciago sentenzia: «Giuntoli paga un fallimento tecnico ed è colpevole di queste scelte». L’attacco del giornalista non fa sconti all’operato del dirigente

