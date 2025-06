Vacanze romane con i ladri | svaligiata auto di un turista americano

Roma, la città eterna e meta di sogni, si trasforma in un palcoscenico di imprevisti. Mentre un turista americano si godeva le meraviglie della Capitale, due ladri hanno tentato di rovinare la sua vacanza. Ma attenzione: non tutto è perduto! Questo episodio evidenzia l'importanza della sicurezza anche nei luoghi più iconici. Scopri come proteggere i tuoi ricordi mentre esplori le bellezze romane!

Vacanze romane con i ladri, ma a lieto fine. Nel pomeriggio di lunedì 2 giugno, in via degli Annibaldi, a pochi passi dal Colosseo, due persone straniere sono riuscite ad aprire la portiera di un’autovettura noleggiata da un turista americano e asportato quattro valigie contenute nel bagagliaio. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Vacanze romane con i ladri: svaligiata auto di un turista americano

