Vacanza in Liguria quanto mi costi ho provato a prenotare una casa in riviera | i prezzi

Se stai pensando a una vacanza in Liguria, preparati a un vero e proprio tour dei prezzi! Per una famiglia di quattro persone, i costi per affittare una casa in riviera ad agosto possono variare notevolmente. A fine maggio, abbiamo scoperto che per una settimana il budget oscilla tra 1.500 e 3.000 euro. Un investimento per un'esperienza indimenticabile, ma attenzione: il last minute potrebbe riservare sorprese! Scopri quali soluzioni possono alleviare il tuo portafoglio!

Quanto può costare una vacanza 'last minute' in Liguria per una famiglia di turisti? Abbiamo provato a cercare, a fine maggio, una casa da affittare per un paio di settimane nel mese di agosto. Siamo una famiglia formata da quattro persone, due adulti e due bambini di due e sei anni. Abbiamo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Vacanza in Liguria quanto mi costi, ho provato a prenotare una casa in riviera: i prezzi

Se ne parla anche su altri siti

Vacanza in Liguria quanto mi costi, ho provato a prenotare una casa in riviera: i prezzi; Telefonino ma quanto mi costi…in vacanza; “Viaggi amici e bei ricordi in Liguria, dove venni la prima volta con papà ”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vacanza in Liguria quanto mi costi, ho provato a prenotare una casa in riviera: i prezzi

Come scrive genovatoday.it: Ancora pochi alloggi disponibili nelle località di mare della città metropolitana per Ferragosto: Portofino sogno proibito, a Rapallo e a Chiavari più soluzioni anche a prezzi inferiori, salendo verso ...

Vacanze estate 2025, prezzi alle stelle: in Liguria una settimana sfiora i 3.600 euro

Secondo news.fidelityhouse.eu: L’estate 2025 si preannuncia rovente anche sul fronte dei prezzi: in Liguria una settimana di vacanza può costare fino a 3.592 euro, con rincari attribuiti alla crescente presenza di turisti stranieri ...

Vacanze estive 2025: prezzi record per le spiagge italiane

Riporta viaggiamo.it: L’estate 2025 si preannuncia come una delle più costose per le vacanze al mare in Italia. Secondo un report del Codacons, i prezzi per una settimana di ferie sono aumentati in modo significativo, con ...