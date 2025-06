Va al parco con la sua cagnolina che trova un cadavere | indagini in corso a Mestre

Una passeggiata al parco si trasforma in un incubo: una donna, accompagnata dalla sua cagnolina, scopre un cadavere a Mestre. Questo inquietante ritrovamento riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza e della presenza di misteri irrisolti nelle nostre città . Le indagini sono in corso e ogni dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale. Chi era la vittima? La risposta potrebbe svelare segreti nascosti. Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti!

Una donna ha trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione nei pressi del boschetto del rio Cimetto, alla Gazzera (Mestre) grazie alla sua cagnolina. Le autoritĂ non escludono per il momento alcuna pista. Ancora sconosciuta l'identitĂ della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Cinghiale nel parco del Mensola. “Aveva i cuccioli, ha attaccato me e la mia cagnolina” - Un tranquillo pomeriggio al parco del Mensola si è trasformato in un incubo per una padrona e la sua cagnolina.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Va al parco con la sua cagnolina che trova un cadavere: indagini in corso a Mestre

Secondo fanpage.it: Una donna ha trovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione nei pressi del boschetto del rio Cimetto, alla Gazzera (Mestre) grazie alla sua cagnolina ...

Cadavere di un uomo nascosto tra la vegetazione del parco della Gazzera: era lì da giorni. I resti trovati dalla cagnolina di una donna

Da msn.com: Il corpo senza vita trovato in pieno giorno nell'area verde di Rio Cimetto, alla Gazzera a Mestre. È accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 1 giugno: il cadavere di un uomo, di cui ...

Va a passeggio con la cagnolina al parco che scopre un cadavere: era lì da giorni

Riporta msn.com: Il corpo senza vita trovato in pieno giorno nell'area verde di Rio Cimetto, alla Gazzera a Mestre. È accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 1 giugno: il cadavere di un uomo, di cui ...