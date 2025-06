Utility Diadora torna in pista con Ducati Corse e presenta l’iconica calzatura di sicurezza Glove Monster

Utility Diadora ritorna in grande stile, unendo la sua essenza di sicurezza alla potenza di Ducati Corse. Presenta la scarpa antinfortunistica GLOVE MONSTER, un’emblema di innovazione e performance. Questa collaborazione non è solo un trend, ma un vero e proprio manifesto di come moda e funzionalità possano convivere. Scoprirete come ogni passo possa essere sicuro e stiloso, senza compromessi! La nuova era del lavoro è qui.

Utility Diadora consolida la partnership con Ducati Corse, team campione del mondo di MotoGP. Dopo il successo delle scorse stagioni, quest’anno la speciale collezione da lavoro dedicata viene ulteriormente ampliata con la scarpa antinfortunistica GLOVE MONSTER, l'ultima evoluzione della iconica. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Utility Diadora torna in pista con Ducati Corse e presenta l’iconica calzatura di sicurezza Glove Monster

Segui queste discussioni sui social

1SECMAIL : soluzione gratuita di #email temporanea #applicazioni #utility html Leggi la discussione

Soar #Earth : #atlante digitale con centinaia di migliaia di #mappe #utility html Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Utility Diadora torna in pista con Ducati Corse e presenta l’iconica calzatura di sicurezza Glove Monster

Secondo trevisotoday.it: Utility Diadora consolida la partnership con Ducati Corse, team campione del mondo di MotoGP. Dopo il successo delle scorse stagioni, quest’anno la speciale collezione da lavoro dedicata viene ulterio ...