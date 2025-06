Uso e abuso di alcol e sostanze | il 5 giugno un incontro pubblico a Tizzano

Il 5 giugno, Tizzano ospiterà un incontro pubblico cruciale per affrontare il delicato tema dell'uso e abuso di alcol e sostanze. In un periodo storico in cui la salute mentale è al centro del dibattito sociale, è fondamentale informare e sensibilizzare. La prevenzione non è solo una parola d’ordine, ma un'opportunità di vita. Scopri come costruire una comunità più consapevole e responsabile! Non perdere l'occasione di partecipare e fare la differenza.

Si sa che prevenire è meglio che curare, ma quando si tratta di uso e abuso di alcol o altre sostanze, come droghe e farmaci, è proprio il caso di dire che prevenire è meglio che rischiare! E per far sì che la prevenzione sia efficace, è necessaria una corretta informazione. Per questo motivo.

Leggi anche Chiuso dalla polizia bar al Sacrario: "Aggressioni e liti con calci e pugni e abuso di alcol" | VIDEO - Durante i controlli della polizia a Viterbo, è stato chiuso il bar al Sacrario a causa di ripetute aggressioni, litigi violenti, abuso di alcol e comportamenti incivili tra i clienti.

