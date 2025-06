UsaTrump firma per alzare al 50% dazi alluminio e acciaio

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che porta i dazi su alluminio e acciaio al 50%. Una mossa che riaccende il dibattito sulle politiche protezionistiche in un contesto globale sempre più competitivo. La misura potrebbe non solo influenzare i settori industriali, ma anche far lievitare i prezzi per i consumatori. È tempo di interrogarsi su come questa scelta impatterà le relazioni commerciali internazionali!

Donald Trump firmerà oggi l'ordine esecutivo per portare al 50% i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio dal resto del mondo. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

