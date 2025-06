Usare la media dei voti per gli scrutini è assurda conta l’ultimo voto Enfatizzare il progresso Intervista a Daniele Novara

Scrutini finali in vista e, tra calcoli e registri elettronici, emerge un interrogativo: ha davvero senso basare il giudizio finale sulla media dei voti? Daniele Novara, esperto di pedagogia, sottolinea l'importanza di valorizzare il progresso individuale piuttosto che un freddo numero. In un'epoca che promuove la personalizzazione dell'apprendimento, è tempo di ripensare il nostro approccio alla valutazione. Scopri perché il futuro dell'educazione merita un voto diverso!

Tempo di scrutini finali, di medie aritmetiche e di calcolatrici in mano. Anzi di registri elettronici, croce e delizia per tanti insegnanti, alunni e genitori, che pensano di avere in questo modo sottomano in qualsiasi momento dell'anno la situazione relativa al profitto individuale. Più croce che delizia per i tanti altri che invece vedono nella media proposta in tempo reale dal registro elettronico una iattura.